Merz e Macron pressionam por sanções e alertam para prolongamento da guerra na Ucrânia

O chanceler alemão, Friedrich Merz, e o presidente francês, Emmanuel Macron, reafirmaram durante reunião em Toulon, sul da França, nesta sexta-feira (29), o compromisso com a Ucrânia e alertaram para a possibilidade de a guerra se estender por "muitos mais meses". Merz declarou que "não tem ilusões" sobre uma solução rápida e garantiu: "Não abandonaremos a Ucrânia". França e Alemanha também prometeram reforço para a defesa antiaérea ucraniana.

Merz e Macron falaram com a imprensa após uma reunião do gabinete franco-alemão e do Conselho Franco-Alemão de Defesa e Segurança (CFADS).

O líder alemão criticou a postura do Kremlin diante da iniciativa do presidente americano, Donald Trump, de organizar um encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Segundo ele, Putin impôs "pré-condições inaceitáveis" e "não está disposto a se reunir com Zelensky".