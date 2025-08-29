Padeiros franceses se revoltam contra supermercados por venda de baguetes baratas demais

"Há todo um savoir-faire (know-how) por trás da baguete vendida na padaria", afirmou Anract em entrevista à rádio RMC, destacando que, nos supermercados, "não há um padeiro por trás, mas sim máquinas". Ele também alertou que essas baguetes de baixo custo, muitas vezes feitas com "farinhas superenriquecidas em glúten", comprometem toda a cadeia de valor, incluindo a agricultura e a moagem de trigo.

"Para os milhares de padeiros que trabalham na França, ouvir isso é desanimador, decepcionante", lamentou.

"Guerra da baguete"

Anract também acusou os supermercados de usarem a baguete como "isca para atrair clientes", alegando que essas redes "não lucram com esse preço, pelo contrário, têm prejuízo".

A polêmica lembra o episódio de três anos atrás, quando outra rede de mercados, a E.Leclerc, anunciou que manteria o preço da baguete em € 0,29 por quatro meses. Agora, o presidente da rede, Michel-Édouard Leclerc, saiu em defesa de Lidl e Aldi. Em uma publicação na rede X, ele agradeceu às marcas por "consolidarem essa iniciativa", que segundo ele, comprova a legitimidade da ação tomada em 2022.

Já Dominique Schneider, presidente da Cooperativa U, declarou à BFMTV que não pretende entrar na "guerra da baguete" e classificou a disputa como "um falso combate". Para ele, trata-se de "um golpe de marketing para o início do ano letivo". Schneider garantiu que suas lojas continuarão oferecendo baguetes a preços acessíveis.