Plataforma Kick acusa governo francês de explorar politicamente morte de influenciador em live

"Ficamos desapontados ao saber que a imprensa foi informada das ações da ministra antes da Kick. Aparentemente, não se trata da proteção dos criadores de conteúdo, nem dos clientes ou do bem-estar da indústria, mas sim de um discurso politizado que se aproveita de um caso individual trágico", escreveu a plataforma em um comunicado.

Violência e humilhações

O influenciador morreu perto de Nice em 18 de agosto, durante uma transmissão ao vivo na Kick, após mais de 12 dias de exibição em que ele e outro homem foram agredidos e humilhados por Owen Cenazandotti, conhecido como Naruto, e Safine Hamadi.

Na quarta-feira (27), em uma mensagem divulgada nas redes sociais, Cenazandotti anunciou o fim do "Lokal", que já havia sido banido da plataforma australiana após a morte de Graven.

"É com grande emoção que anunciamos o fim da aventura do Lokal. O Lokal parte com JP, mas nunca desaparecerá de verdade", escreveu Cenazandotti. As gravações ocorreram principalmente em Contes, perto de Nice, onde estava registrada a empresa "leLokal" de Cenazandotti.

Os dois jovens, que Raphaël Graven chamava de "irmãos mais novos", estiveram presentes na cerimônia fúnebre na quarta-feira, no crematório de Nice. Cenazandotti publicou uma foto tirada na ocasião, em que ele e Hamadi aparecem ao lado da mãe do falecido.