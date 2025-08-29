Rússia adota novas leis que ampliam controle sobre redes sociais e internet

Moscou tem sido poupada, exceto em ocasiões diplomáticas. A justificativa oficial para os cortes inclui falhas técnicas, manutenção de equipamentos ou restrições parciais.

O governo prepara uma lista de serviços essenciais, como aplicativos de táxi, bancos e plataformas governamentais, que continuarão funcionando mesmo durante os apagões. A lista deve ser finalizada até o fim de 2025.

O governo também tem restringido o uso de aplicativos de mensagens populares, como WhatsApp e Telegram, utilizados por cerca de dois terços da população.

Desde julho, chamadas de voz e vídeo através dessas plataformas vêm sendo bloqueadas ou limitadas, sob o pretexto de combater fraudes. Paralelamente, o Kremlin promove o uso de um aplicativo nacional chamado Max, desenvolvido sob encomenda pelo governo.

Especialistas e blogueiros alertam que o aplicativo apresenta falhas de proteção à privacidade. As mensagens não são criptografadas e ele exige acesso irrestrito à câmera, ao microfone, à localização, aos arquivos e até a outras aplicações instaladas no celular.

Um influenciador russo publicou um vídeo sobre o Max no TikTok, alertando para a falta de privacidade do app, e teve meio milhão de visualizações antes de apagá-lo, temendo represálias. "Não quero que caras de uniforme batam à minha porta", disse.