Treze brasileiros integram nova flotilha com dezenas de barcos para tentar romper bloqueio a Gaza

Miguel Duarte conta que o diferencial desta para as missões anteriores é a quantidade de barcos participantes. "Neste momento, estão sendo organizadas delegações de mais de 40 países em dezenas de barcos, portanto, certamente, pelo menos centenas de pessoas vão estar envolvidas (...) Eu, neste momento, estou em Barcelona e a minha delegação vai partir daqui. Só de Barcelona vão partir mais de 30 barcos e, portanto, espera-se que a atenção sobre esta missão seja a maior de sempre. Esta é a maior tentativa até hoje para desafiar este bloqueio ilegal sobre o povo palestino em Gaza", contou.

Miguel Duarte informou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal sobre sua participação e de outros dois ativistas portugueses, incluindo a atriz Sofia Aparício, e que o governo tem, segundo ele, "a responsabilidade moral de garantir a segurança" da tripulação e da ajuda humanitária. Experiente em missões de resgate de migrantes no mar Mediterrâneo, Miguel Duarte revela que sua motivação é atender à necessidade das pessoas em Gaza.

"É uma mobilização sem precedentes, um momento histórico (...) Milhares e milhares de pessoas pelo mundo inteiro se mobilizam para organizar a partida destes barcos e mobilizar manifestações, boicotes e outros tipos de ações que ponham o máximo de pressão possível sobre as forças israelenses. Portanto, espero que isto tenha sucesso", argumenta o português.

Brasil participa com delegação expressiva

Dentre os 13 participantes brasileiros, incluindo uma equipe em terra dedicada à logística e comunicação política, estão Bruno Gilga Rocha, porta-voz oficial da delegação e também sindicalista em São Paulo. Bruno publicou, nesta sexta-feira (29), em sua página no Instagram, trechos de uma entrevista em espanhol sobre sua participação na flotilha pró-Palestina.

"Será uma vitória de todos se o povo palestino conquistar seu direito de uma Palestina livre. É interesse de todos os povos oprimidos. Toda a classe trabalhadora do mundo contra o capitalismo, contra o imperialismo, contra a exploração. Esta é uma luta histórica monumental de toda a classe trabalhadora pela libertação", afirma no vídeo.