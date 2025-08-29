Trump decide cortar US$ 5 bilhões em ajuda externa e pode provocar 'shutdown' do governo

Desde que assumiu o cargo, Trump vem desmantelando paulatinamente a USAID, principal agência de ajuda externa dos EUA. Fundada em 1961 por John F. Kennedy como instrumento de influência durante a Guerra Fria, a USAID foi incorporada ao Departamento de Estado após o secretário Marco Rubio cortar 85% de seus programas.

Rubio elogiou a decisão de Trump como parte do esforço para "eliminar fraudes, desperdícios e abusos no governo dos EUA, economizando bilhões de dólares aos trabalhadores americanos". Ele afirmou que entre os cortes está o financiamento para programas de conscientização global sobre a comunidade LGBTQ.

Democratas contestam manobra

Chuck Schumer, líder da minoria democrata no Senado, classificou a manobra legislativa pouco conhecida de Trump ? tecnicamente chamada de 'pocket rescission' ? como ilegal. "Está claro que nem Trump, nem os republicanos do Congresso têm um plano para evitar uma paralisação dolorosa e totalmente desnecessária", disse.

Alguns republicanos moderados também expressaram oposição à tentativa de Trump de bloquear gastos já aprovados pelo Legislativo.

Desde que iniciou seu segundo mandato em janeiro, Trump lançou uma campanha abrangente para reduzir ou desmantelar partes significativas do governo federal. Embora os republicanos controlem ambas as câmaras do Congresso, precisam do apoio democrata no Senado para aprovar novas leis orçamentárias.