Turquia encerra relações econômicas com Israel e fecha espaço aéreo para aviões militares

Durante uma sessão parlamentar dedicada à situação em Gaza, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, anunciou novas medidas para reforçar o embargo contra Israel. Diante dos parlamentares, o chefe da diplomacia turca reafirmou o apoio de seu país ao povo palestino de Gaza.

Fidan também defendeu as ações do governo turco contra Israel, em resposta às críticas da oposição, que o acusa de não agir com firmeza suficiente. "Em termos de sanções contra Israel, nenhum país do mundo foi tão longe quanto a Turquia. Suspendemos completamente o comércio com Israel. Fechamos nossos portos para navios israelenses. E não permitimos que embarcações turcas atraquem em portos israelenses", declarou.

A gigante israelense de transporte marítimo ZIM já havia informado, na segunda-feira, que recebeu um comunicado das autoridades portuárias turcas informando que "navios pertencentes, operados ou gerenciados por entidades ligadas a Israel não serão mais autorizados a atracar em portos turcos".

Decisão de romper com Israel há mais de um ano

Embora a decisão de romper relações comerciais com Israel tenha sido tomada em maio de 2024, a oposição acusa o governo turco de permitir que o comércio continue por vias indiretas - como empresas que exportam para Israel alegando que os produtos têm como destino países terceiros ou os Territórios Palestinos.

Com a nova declaração, o ministro turco anunciou que o país passará a restringir o tráfego marítimo de e para Israel, a fim de garantir que o embargo seja efetivamente aplicado. Fidan também mencionou o fechamento do espaço aéreo turco para aviões israelenses, proibição que, segundo fontes diplomáticas, não se aplica a voos comerciais.