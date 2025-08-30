EUA violam direito internacional ao negar vistos a delegação palestina, diz especialista

O especialista também destacou que esse tipo de restrição já ocorreu em 1988, quando o governo Reagan negou visto a Yasser Arafat, então líder da OLP. Na ocasião, a Assembleia Geral precisou ser transferida para Genebra, na Suíça, para garantir a participação palestina. Mas segundo Dubuisson, a situação atual é ainda mais grave, já que a Palestina é reconhecida como Estado observador pela ONU.

Para o professor, a justificativa americana é política e não jurídica. "Se os Estados Unidos começarem a conceder ou negar vistos com base em julgamentos políticos sobre o comportamento dos governos, isso compromete o espírito das Nações Unidas, que é reunir todos os Estados, independentemente de suas posições."

Críticas internacionais

A decisão americana também foi criticada por diversos países europeus, que acusam Washington de usar critérios ideológicos para barrar a participação palestina.

A União Europeia pediu neste sábado (30) que os Estados Unidos "reconsiderem" sua decisão de negar vistos aos representantes palestinos que pretendem participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece entre 9 e 23 de setembro em Nova York. "Pedimos enfaticamente que essa decisão seja revista, levando em conta o direito internacional", declarou a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, após uma reunião dos ministros das Relações Exteriores dos 27 países membros, realizada em Copenhague.

A medida anunciada por Washington reforça o distanciamento da administração Trump em relação à causa palestina e aprofunda o alinhamento com Israel, que rejeita a criação de um Estado palestino e tenta equiparar a Autoridade Palestina ao grupo Hamas, que controla Gaza.