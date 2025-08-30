Guerra comercial: China recebe líderes internacionais em busca de parceiros comerciais alternativos

Apesar do crescimento das relações, o comércio ainda é distribuído de forma desigual. A China ainda realiza dez vezes mais comércio com os países do Sudeste Asiático do que com os da Ásia Central. Ainda assim, Pequim tem ampliado sua presença diplomática e econômica na região, buscando consolidar novas rotas de cooperação.

Aliança sino-russa

Acompanhado de uma delegação anunciada há vários dias como numerosa, o presidente russo Vladimir Putin também participa do evento. Sua presença no encontro reforça a aliança sino-russa em meio às sanções ocidentais.

Durante a visita, o presidente russo participará das comemorações dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e se reunirá com líderes do Irã e da Turquia, além de Xi Jinping. O desfile de comemoração, que também contará com a presença do líder norte-coreano Kim Jong Un, exibirá equipamentos de última tecnologia das Forças Armadas chinesas.

Outro destaque do encontro que começa neste domingo é a presença do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que visita a China pela primeira vez em sete anos. A Índia, também alvo de tarifas impostas pelos Estados Unidos, busca diversificar seus parceiros comerciais e retomar o comércio fronteiriço com a China, interrompido há cinco anos. Apesar das tensões militares entre os dois países mais populosos do mundo, o gesto sinaliza uma tentativa de reaproximação estratégica.

Contrapeso à OTAN

O encontro da OCS reúne cerca de vinte chefes de Estado e representantes de organizações internacionais, representando quase metade da população mundial e uma parcela significativa do PIB global. A organização é frequentemente vista como um contrapeso à OTAN, especialmente em tempos de múltiplas crises envolvendo seus membros ? da guerra na Ucrânia às disputas no Estreito de Taiwan.