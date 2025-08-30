'Nosso risco no mar não se compara ao que os palestinos enfrentam', diz Greta Thunberg antes de zarpar rumo a Gaza

A iniciativa surge em um momento crítico, com 500 mil pessoas em situação de extrema necessidade em Gaza, segundo dados da ONU. Os organizadores acusam Israel de promover deliberadamente a fome na região ao restringir o acesso de ajuda humanitária por terra e mar. "Nossa missão é também midiática, para sensibilizar o mundo sobre o bloqueio em Gaza e pressionar por mudanças", afirmou Adrien, porta-voz da delegação francesa.

Entre os participantes estão atores como a americana Susan Sarandon, o sueco Gustaf Skarsgård (da série "Vikings") e o irlandês Liam Cunningham (de "Game of Thrones"), além de médicos, jornalistas e ativistas de diversas nacionalidades. A sueca Greta Thunberg, que já participou de uma missão anterior em junho, declarou que "uma missão como esta não deveria existir. Deveria ser responsabilidade dos nossos governos agir para defender o direito internacional e prevenir crimes de guerra e o genocídio. Mas eles estão falhando, traindo os palestinos e toda a humanidade", disse. "Portanto, infelizmente, cabe a nós, cidadãos comuns, organizar estes barcos".

"Não importa o que arriscamos no mar, não é nada comparado ao que os palestinos enfrentam todos os dias ao tentar simplesmente viver", completou a ativista, que afirmou não temer ser detida pelas autoridades israelenses.

As tentativas anteriores de romper o bloqueio não tiveram sucesso. Em junho e julho, os navios Madleen e Handala foram interceptados por forças israelenses antes de alcançar Gaza. Os tripulantes foram expulsos, e alguns chegaram a ser detidos. Apesar dos riscos, os organizadores garantem que novas ondas de ajuda estão sendo planejadas, e que a mobilização crescente já representa uma vitória.

Brasil participa com delegação expressiva

Dentre os 13 participantes brasileiros, incluindo uma equipe em terra dedicada à logística e à comunicação política, estão Bruno Gilga Rocha, porta-voz oficial da delegação e também sindicalista em São Paulo. Bruno publicou, nesta sexta-feira (29), em sua página no Instagram, trechos de uma entrevista em espanhol sobre sua participação na flotilha pró-Palestina.