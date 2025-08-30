Número de desaparecimentos no mundo aumenta 70% em cinco anos, alerta Cruz Vermelha

Até o fim de 2024, 284.400 pessoas haviam sido registradas como desaparecidas pela Rede de Laços Familiares do CICV, um aumento de 68% em relação a 2019. Segundo a organização, "essa tragédia é evitável, com medidas mais rigorosas para impedir a separação, proteger os detidos e lidar adequadamente com os mortos".

Em contextos de guerra, existem leis que visam evitar a separação de familiares, especialmente durante transferências ou evacuações de civis. Os detidos também devem ter o direito de manter contato com seus familiares. Segundo o CICV, a morte de combatentes inimigos deve ser comunicada às respectivas famílias.

Venezuela e desaparecimentos forçados

A situação é particularmente grave em países como a Venezuela, onde o governo de Nicolás Maduro tem sido acusado de utilizar o desaparecimento forçado como forma de reprimir a oposição e pressionar países estrangeiros, segundo a ONG Anistia Internacional.

No México, os desaparecimentos forçados também são uma realidade. A Repórteres Sem Fronteiras (RSF) e a ONG mexicana Propuesta Cívica apresentaram duas denúncias ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, sobre o desaparecimento de jornalistas. As denúncias apontam falhas sistêmicas nos procedimentos investigativos, que favorecem a impunidade em um país marcado pela violência contra a imprensa. Pelo menos 28 jornalistas desapareceram no México, a maioria há quase duas décadas, sem qualquer informação sobre seu paradeiro.

Caso Camilo Castro

No fim de junho, Camilo Castro, professor de ioga francês residente na Colômbia, cruzou a fronteira com a Venezuela para renovar seu visto. "A partir daí, não tivemos mais contato", relatou Yves Gilbert, sogro de Camilo, à RFI. "Começamos a procurá-lo, perguntando ao governo venezuelano, por meio da embaixada francesa em Caracas, se haviam visto alguém chamado Camilo Castro. Até agora, não houve resposta."