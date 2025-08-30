Polícia francesa proíbe distribuição de material escolar promovida por traficantes de drogas

As autoridades francesas proibiram, neste sábado (30), uma ação caritativa que previa distribuir material escolar para crianças de um bairro carente da cidade de Orange, no sul do país. O motivo: o evento era organizado por um grupo ligado ao tráfico de drogas.

A distribuição estava marcada para este sábado, às vésperas do início do ano letivo, no ginásio Maurice Purpan, localizado no bairro de Fourchevieilles ? uma área há anos afetada pelo tráfico de entorpecentes. A iniciativa foi divulgada no início da semana no TikTok por um perfil chamado "Une voix dans la zone" ("Uma voz na zona", em tradução livre). Na postagem, que já foi suprimida pelas autoridades, era possível ver imagens coloridas de cadernos, canetas e outros materiais escolares, acompanhadas da frase "Estudar é semear o futuro".

No entanto, o grupo por trás da ação, conhecido como FV Gang, é apontado pelas autoridades como envolvido com o tráfico de drogas na região. Segundo o decreto emitido pela Secretaria de Segurança Pública da região, "a realização dessa ação caritativa por esse grupo tem o potencial de valorizar as atividades do FV Gang, bem como sua reputação, e tem como efeito a difusão de uma imagem positiva do crime organizado ligado ao tráfico".