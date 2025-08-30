Rússia lança novo ataque aéreo contra a Ucrânia e Zelensky pede 'ações concretas' de aliados

A Rússia lançou um grande ataque aéreo contra várias regiões da Ucrânia na madrugada deste sábado (30), matando uma pessoa e ferindo cerca de 20 em Zaporíjia, segundo autoridades locais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu a Washington e Bruxelas que tomem medidas concretas.

Pelo menos uma pessoa morreu e cerca de 20 ficaram feridas nos ataques russos noturnos em Zaporíjia, uma importante cidade do sul do país, segundo informaram os serviços de emergência pelo Telegram. Três menores, com idades entre 9 e 16 anos, foram hospitalizados.

Fotos compartilhadas pelas autoridades ucranianas mostram prédios em ruínas e bombeiros combatendo incêndios. Dezenas de edifícios e residências ficaram sem eletricidade e gás devido aos ataques, de acordo com o governador regional, Ivan Fedorov.