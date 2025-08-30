Ucrânia: jovens tentam ser jovens em um país ameaçado por ataques e drones de Putin

A ausência de uma perspectiva de trégua na guerra iniciada pela Rússia na Ucrânia é abordada pelas principais revistas semanais francesas. A Le Point traz uma reportagem sobre os jovens no Donbas, região oriental da Ucrânia, ameaçada pelo avanço das tropas russas. O embaixador ucraniano na França escreve na L'Express que a ideologia de Vladimir Putin se assemelha ao fascismo de Hitler. Já o ex-presidente do Parlamento Europeu Josep Borrell fala, na Nouvel Obs, sobre a grande incerteza que paira sobre o fim da invasão russa.

A jovem Arina, de 18 anos, explica ao repórter da Le Point, em pleno verão europeu, que o sol do Donbas é único. O jornalista nota uma ponta de tristeza nos olhos da ucraniana. Como em várias cidades pelo mundo, o shopping é um ponto de encontro ? mas do lado de fora, nos bares ao redor, já que o centro comercial está fechado por causa da guerra. A noitada vai só até as nove da noite, como manda o toque de recolher. E nada de álcool, devido à presença de militares estacionados ou de passagem.

A Ucrânia ainda controla 30% da região de Donetsk e uma ínfima parte de Luhansk. O restante do Donbas está sob controle russo. Droujkivka, uma cidade industrial que já foi próspera na era soviética, está em acelerado declínio devido à guerra. Sua população diminuiu drasticamente, de cerca de 80 mil habitantes nos anos 1980 para menos de 30 mil atualmente. A ameaça russa se aproxima, e os ataques de drones se multiplicam, tornando perigosas as estradas de acesso à cidade.