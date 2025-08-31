Ataques russos contra instalações elétricas deixam cerca de 60 mil famílias sem energia na Ucrânia

Ataques de drones russos durante a noite de sábado (30) e neste domingo (31) de manhã, atingiram instalações elétricas na Ucrânia, deixando cerca de 60 mil famílias sem energia e uma pessoa ferida. A cidade portuária de Tchornomorsk, nos arredores de Odessa, no sul do país, foi a mais duramente atingida. Instalações elétricas na região de Tchernihiv, no norte da Ucrânia, também foram danificadas, e o fornecimento de energia está impactado na região.

A cidade portuária de Tchornomorsk, nos arredores de Odessa, foi a mais atingida pelo ataque noturno. Edifícios residenciais, comerciais e administrativos foram danificados, segundo o governador Oleh Kiper na plataforma Telegram.