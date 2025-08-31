"Eles não deveriam estar em nosso país": Reino Unido enfrenta novos protestos anti-imigração

Cerca de cem pessoas se posicionaram em lados opostos da rua, separadas por barreiras metálicas. Entre os manifestantes anti-imigração, Jennifer, cercada por bandeiras britânicas, empurrava o carrinho de seu bebê ao lado da mãe. "Eles não deveriam estar em nosso país. Quando você vê todos os sem-teto em Aberdeen, percebe que eles não recebem nenhuma ajuda. São esses refugiados que recebem o dinheiro e o apoio que nós precisamos", disse à RFI.

Além das acusações de um suposto recebimento indevido de ajuda do governo, os manifestantes alegam que os refugiados têm uma visão retrógrada sobre as mulheres e seriam responsáveis por agressões sexuais na região ? acusações que circulam principalmente nas redes sociais. David, que participou do protesto com a esposa, faz parte dos que acreditam nessa retórica. "Eles estão aqui e aproveitam nossos recursos. Vêm e atacam nossas mulheres e crianças. Estão mudando completamente a aparência do nosso país", desabafou.

"Refugiados são bem-vindos"

Do outro lado da rua, em frente ao hotel que abriga os migrantes, manifestantes pró-refugiados, acompanhados por um tocador de gaita de fole, reconhecem que a Escócia também está sendo afetada pela crescente onda de protestos racistas e de extrema-direita. Eles celebraram a decisão judicial que concedeu um adiamento à expulsão dos refugiados.

"Precisamos abrigar essas pessoas em algum lugar enquanto seus pedidos de asilo são analisados", disse Helene, segurando um cartaz com os dizeres "Refugiados são bem-vindos".

Prisões e tensões em outras cidades

Ao longo do último mês, protestos tensos ocorreram em frente ao Bell Hotel, em Epping, e em outros estabelecimentos pelo país. O estopim foi a acusação contra um solicitante de asilo, acusado de tentar beijar uma adolescente de 14 anos em Epping ? acusação que ele nega.