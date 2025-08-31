Ex-soldados da Colômbia alimentam mercado internacional de mercenários

Desde 2023, o Sudão enfrenta uma guerra civil entre o exército regular e os paramilitares das Forças de Suporte Rápido (FSR) e, nos últimos meses, a presença de combatentes estrangeiros tem chamado a atenção das autoridades. No início de agosto de 2025, mais de 80 mercenários colombianos participaram de um ataque das FSR contra a cidade de El-Fasher, em Darfur, segundo a Força Conjunta do Darfur, aliada do exército sudanês. Dias depois, o exército anunciou a destruição de um avião cargueiro dos Emirados Árabes Unidos que transportava 40 paramilitares colombianos e equipamentos militares.

Esses episódios são apenas os mais recentes de uma longa série envolvendo veteranos colombianos no conflito sudanês. A maioria chegou ao país por meio da empresa colombiana Academy for Security Instruction (A4SI), sediada em Dubai, que recruta ex-militares e os envia ao Sudão via Líbia, sob controle de Khalifa Haftar. Lá, formaram cerca de quatro companhias conhecidas como Desert Wolves ("Lobos do Deserto"), responsáveis por treinar e comandar as FSR.

Presença global em zonas de conflito

Mas a atuação de mercenários colombianos não se limita ao Sudão. Em 2015, centenas foram contratados pela empresa Global Enterprises para, oficialmente, proteger poços de petróleo nos Emirados Árabes. No entanto, muitos acabaram sendo enviados ao Iêmen, em meio à guerra civil, lutando ao lado da coalizão árabe sunita contra os rebeldes houthis. Pelo menos seis colombianos morreram em combates na cidade de Taiz, em dezembro daquele ano.

Outro cenário marcante é a guerra na Ucrânia. Desde o início da invasão russa, em 2022, a Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia passou a aceitar voluntários estrangeiros, incluindo dezenas ? possivelmente centenas ? de ex-militares colombianos. Um episódio que chamou atenção foi a prisão de dois colombianos, Alexander Ante e José Medina, em 2024, durante uma escala em Caracas, Venezuela, após retornarem da Ucrânia. O governo venezuelano, aliado de Moscou, os enviou à Rússia, onde foram presos sob a acusação de atuarem como mercenários.

Esses veteranos, geralmente jovens, são frequentemente colocados na linha de frente, enfrentando grandes riscos. Um deles, conhecido como El Árabe, relatou à RFI em junho: "Fui ferido em combate e perdi uma perna no Donbass. Foi uma situação de quase morte. Perdi companheiros, mas sou soldado e estou acostumado com isso."