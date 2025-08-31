Filme exibido na Mostra de Veneza transforma trajetória de Putin em alerta sobre líderes autoritários

O filme "The Wizard of the Kremlin" (O Mago do Kremlin, em tradução livre) foi apresentado no Festival de Cinema de Veneza neste domingo (31). Adaptado do livro de Giuliano da Empoli, a trama conta parte da trajetória do atual presidente russo Vladimir Putin, interpretado pelo ator britânico Jude Law. Segundo o diretor francês Olivier Assayas, a produção é um alerta sobre as transformações da política contemporânea e a ação de líderes autoritários no mundo.

O filme, com duração de duas horas e meia, tenta resumir a carreira de Putin, mostrando um personagem que silencia oponentes políticos, intimida oligarcas e enriquece as pessoas mais próximas. A história é contada pelos olhos de um assessor político fictício, Vadim Baranov, interpretado por Paul Dano. O roteiro é baseado no livro best-seller de mesmo nome, do autor italiano Giuliano da Empoli.

Olivier Assayas disse que tentou mostrar, acima de tudo, uma história sobre autoritarismo, com a transição da Rússia de uma democracia caótica no final dos anos 1990 para a autocracia moderna de Putin como um aviso para o Ocidente. "O filme mostra como a política moderna, do século 21, se transformou e como parte dessa maldade cresceu com a chegada ao poder de Vladimir Putin", explicou. "Fizemos um filme sobre o que a política se tornou e sobre a situação assustadora e perigosa em que todos sentimos estar", disse. "Trata-se da história de Vladimir Putin, mas poderia se aplicar a vários líderes autoritários", completou.