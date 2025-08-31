Flotilha internacional zarpa de Barcelona rumo a Gaza com ativistas e ajuda humanitária

"A missão é chegar a Gaza, entregar a ajuda humanitária, anunciar a abertura de um corredor humanitário e depois levar mais ajuda, e assim também terminar de romper o bloqueio ilegal e desumano de Israel", afirmou Thunberg em entrevista antes de embarcar.

Embarcações também zarpam de outros portos do Mediterrâneo

Segundo os organizadores, a flotilha é composta por embarcações independentes, não vinculadas a governos ou partidos políticos. O nome da missão, Sumud, significa "resiliência" em árabe. A ativista sueca destacou que esta edição é "histórica" por reunir um número recorde de barcos e participantes.

Além da frota que partiu de Barcelona, outras embarcações devem zarpar da Tunísia e de diferentes portos do Mediterrâneo no dia 4 de setembro, ampliando a mobilização. Estão previstas manifestações e ações simultâneas em 44 países, segundo Thunberg.

"Esta história não tem nada a ver com essa missão. A história aqui é sobre a Palestina. A história aqui é como as pessoas estão sendo deliberadamente privadas dos meios mais básicos para sobreviver. A história aqui é como o mundo consegue ficar em silêncio", declarou a ativista em coletiva de imprensa no porto.

"O fato de a flotilha estar acontecendo é uma demonstração do fracasso do mundo em defender o direito internacional e o direito humanitário", criticou o ator Liam Cunningham. "É um período vergonhoso na história do nosso mundo e deveríamos estar coletivamente envergonhados", disse.