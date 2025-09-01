Boxeadora argelina campeã dos Jogos Olímpicos de Paris inicia batalha judicial contra testes de feminilidade

A atleta também pede autorização para competir "sem teste" no Campeonato Mundial de Liverpool, que começa na quinta-feira (4) e vai até 14 de setembro. No entanto, o TAS já negou efeito suspensivo ao recurso, o que torna improvável sua participação. A data da audiência ainda não foi definida.

Atletas trans e intersexo

Durante os Jogos de Paris, Khelif foi alvo de ataques e de uma campanha de desinformação, assim como a taiwanesa Lin Yu-ting, ambas acusadas de serem "homens lutando contra mulheres". Aos 26 anos, Khelif venceu a final da categoria até 66 kg.

Nascida e criada como mulher, a argelina foi acusada pela antiga federação de boxe olímpico, a IBA, de possuir "cromossomos XY". Por isso, foi banida do Mundial de 2023, apesar de sempre ter competido na categoria feminina sem qualquer controvérsia anterior.

O recurso apresentado por Khelif abre espaço para o primeiro debate judicial sobre a retomada dos testes genéticos para determinar o sexo biológico no esporte internacional ? prática que vigorou nos Jogos Olímpicos entre 1968 e 1996 e que agora volta a ser adotada por entidades como a World Boxing, a World Athletics e a Federação Internacional de Natação.

O novo teste, feito por PCR, condiciona o acesso à categoria feminina à ausência do gene SRY, localizado no cromossomo Y e associado à masculinidade. Seus defensores destacam a simplicidade do método. No entanto, esse tipo de triagem exclui atletas trans e também mulheres intersexo que possuem cromossomos XY, uma das formas de intersexualidade.