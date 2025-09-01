Chegada de 46 afegãos e legado de Merkel inflamam debate migratório na Alemanha

Enquanto 46 afegãos desembarcam em Hannover, na Alemanha, após decisões judiciais que obrigaram o governo a cumprir compromissos de acolhimento de migrantes, o jornalista sírio Samer Tannous relembrou à RFI sua chegada ao país e analisou os desafios de integração que ainda dividem a sociedade alemã. O país enfrenta queda de novas solicitações de asilo e um avanço da extrema direita com sua agenda contra a imigração nesta que é a primeira economia do bloco europeu.

A chegada de 46 refugiados afegãos a Hannover nesta segunda-feira (1º) voltou a colocar a política migratória no centro da cena alemã. O grupo, formado por dez famílias que fugiram do regime talibã, aguardava havia cerca de três anos em condições precárias no Paquistão, de onde foram expulsos em massa nos últimos meses. Após uma série de decisões judiciais, o governo alemão foi obrigado a cumprir compromissos anteriores de acolhimento. Uma 47ª pessoa, que perdeu a conexão na Turquia, deve chegar até o final do dia.

Esta foi a primeira recepção oficial de refugiados sob a gestão do chanceler alemão Friedrich Merz, que assumiu o governo em maio com uma postura mais rígida em relação à imigração, pressionado pelo crescimento do partido de extrema direita AfD e por demandas para limitar programas de acolhimento de estrangeiros.