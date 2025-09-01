Guiana faz eleições em meio à tensão com Venezuela; petróleo está em jogo

"Quando a Exxon veio explorar o solo, ninguém imaginava que havia petróleo aqui. O contrato de partilha de receitas assinado pelo governo anterior foi um péssimo negócio. Mas não podemos voltar atrás ? que mensagem isso enviaria aos investidores?", argumentou o presidente Irfaan Ali, antes de assumir o cargo, em entrevista à BBC. "Por outro lado, nosso governo garantiu que os contratos futuros serão mais justos para a Guiana", completou.

Crescimento recorde, desigualdade persistente

A Guiana registra um crescimento econômico superior a 40%, um dos mais altos do mundo, e o orçamento do governo quadruplicou até 2025. No entanto, esse avanço não tem sido sentido por toda a população. Quase metade dos guianenses ainda vive abaixo da linha da pobreza, e a inflação pesa fortemente sobre os lares.

"Não se deixem enganar por esses indicadores sofisticados de crescimento: a realidade é que os guianenses estão mais pobres hoje. Quando o partido no poder aumenta os salários, nunca o faz de forma equitativa. Eles apenas ampliam a desigualdade de renda no país", denuncia Amanza Walton-Desir, candidata presidencial da oposição.

A disputa presidencial ocorre entre três candidatos: o atual presidente Irfaan Ali, que busca a reeleição; Aubrey Norton, representante da oposição; e o empresário Azruddin Mohamed. Todos prometem "colocar mais dinheiro nos bolsos" da população, desenvolver o país com os recursos do petróleo, melhorar os serviços de saúde e educação, e aumentar os salários -em um cenário marcado por preços elevados dos alimentos.

Assim como seus adversários, Amanza Walton-Desir prometeu pressionar a ExxonMobil para renegociar sua licença de operação.