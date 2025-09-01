Em Cúpula de Cooperação de Xangai, Xi Jinping critica 'mentalidade de Guerra Fria' em meio a tensões com EUA

Os jornais franceses desta segunda-feira (1°) analisam a Cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, um fórum regional sobre a Ásia Central, que acontece na cidade portuária de Tianjin, no norte da China, reunindo chefes de Estado e de governo de cerca de vinte países e observadores internacionais.

Na abertura do encontro, que visa colocar a China no centro da competição estratégica, o presidente chinês Xi Jinping denunciou a "mentalidade da Guerra Fria" e "atos de intimidação", em uma referência clara aos Estados Unidos.

Pequim defendeu um novo modelo de multilateralismo, o "espírito de Xangai", em um período de tensões geoestratégicas e comerciais. Ele também defendeu o sistema das Nações Unidas e a Organização Mundial do Comércio.