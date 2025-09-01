Especialistas internacionais afirmam que ações de Israel em Gaza atendem aos critérios de 'genocídio'

Israel nega categoricamente que suas ações na Faixa de Gaza constituam genocídio e atualmente contesta uma denúncia apresentada à Corte Internacional de Justiça (CIJ), sediada em Haia.

A ofensiva israelense em Gaza começou em outubro de 2023, como resposta ao ataque do Hamas ao território israelense a partir do enclave palestino, que deixou 1.200 mortos e mais de 250 pessoas sequestradas.

Desde então, a operação militar israelense causou a morte de cerca de 63 mil pessoas em Gaza, destruiu ou danificou grande parte das edificações do território e forçou quase toda a população a abandonar suas casas pelo menos uma vez.

A Convenção de 1948 define genocídio como atos cometidos "com a intenção de destruir, total ou parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, enquanto tal".

Entre os atos que caracterizam genocídio estão o assassinato de membros do grupo, agressões graves à integridade física ou mental, imposição deliberada de condições de vida que levem à destruição física, medidas para impedir nascimentos e transferência forçada de crianças para outros grupos.