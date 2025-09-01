EUA endurecem vistos para brasileiros, reforçam política migratória e ameaçam turismo

Há exceções e, em alguns casos, ainda é possível pedir isenção, desde que o solicitante se enquadre em algumas categorias, como vistos oficiais e diplomáticos. Também está isento quem for renovar o visto de turismo ou negócios de curta duração (B-1, B-2 ou B-1/B-2) e o anterior ainda está válido ou expirou há menos de 12 meses. Esta exceção só se aplica nos casos dos requerentes que tinham pelo menos 18 anos quando o visto anterior foi emitido.

Mas a Embaixada dos Estados Unidos ressalta que, mesmo quando os critérios de isenção são atendidos, uma entrevista presencial poderá ser exigida.

No Brasil, a Embaixada dos Estados Unidos está localizada em Brasília, e os consulados funcionam em São Paulo, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro. Para realizar a entrevista, será obrigatório o deslocamento até um desses locais.

Essa nova exigência se junta a outras diretrizes já adotadas pelo governo de Trump. Desde junho deste ano, o Departamento de Estado dos EUA já solicitou que quem for pedir vistos de estudante e intercambista deve deixar as contas das redes sociais públicas "a fim de facilitar a verificação necessária".

Mais caro

Mas mais mudanças estão a caminho. Uma delas é relacionada a uma cobrança extra chamada de taxa de integridade do visto, que está em um pacote aprovado pelo governo e deve custar US$ 250 (R$ 1.357,00 na cotação atual). Isso vai se somar aos US$ 185 (cerca de R$ 1.005,00) do preço atual.