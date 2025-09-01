Gaza: ONGs lançam campanha em solidariedade a jornalistas palestinos e pretendem criar redação flutuante

Há dois anos o enclave vive sob um quase blackout midiático. Os jornalistas palestinos presentes no território são alvos de ataques, enquanto os profissionais de imprensa estrangeiros não são autorizados a entrar.

Além do bloqueio, o ataque aos profissionais de comunicação que estão no território é alarmante. Mais de 200 morreram nos últimos dois anos de conflito em Gaza.

Um dos casos recentes de maior repercussão foi a morte do jornalista da Al Jazeera, Anas al Sharif, durante um ataque israelense no início de agosto. Acusado pelo governo de Benjamin Netanyahu de atuar "secretamente" como terrorista, o repórter tinha 28 anos e cobria a guerra em Gaza desde o início do conflito, após o ataque feito pelo Hamas contra Israel, em 7 de outubro de 2023. Na época, a ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) rebateu dizendo que não há provas a respeito dessas acusações.

"O que não é documentado é apagado"

A campanha ganhou parceiros valiosos. Criada por um coletivo de imprensa e defensores dos direitos humanos, a Palestine Witness (Testemunha Palestina em tradução livre do inglês) é uma das associações que aderiram à iniciativa e vem atuando fortemente para tentar reverter a situação de bloqueio.

A ONG, que se declara não militante e defensora do direito à liberdade de imprensa, foi criada com um princípio: "O que não é documentado é apagado, e o que é apagado é negado".