Leste do Afeganistão é atingido por terremoto devastador: mais de 800 pessoas morreram

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu o leste do Afeganistão na noite de domingo (31), deixando ao menos 800 mortos e mais de 2.800 feridos. Helicópteros de resgate foram enviados pelas autoridades do Talibã na manhã de segunda-feira (1º) para a região. O terremoto foi seguido por pelo menos outras cinco réplicas, que foram sentidas a centenas de quilômetros de distância.

O epicentro, a apenas oito quilômetros de profundidade, foi localizado a 27 quilômetros de Jalalabad, capital da província de Nangarhar, na fronteira com a vizinha província de Kunar, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Este é o segundo grande terremoto enfrentado pelo governo talibã desde seu retorno ao poder, em 2021. Em 2023, em Herate, no outro extremo do país, na fronteira oeste com o Irã, mais de 1.500 pessoas morreram e mais de 63.000 casas foram destruídas.