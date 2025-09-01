Maduro acusa EUA de tentarem invadir Venezuela e ameaça recorrer à luta armada

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta segunda-feira (1º) que está preparado para iniciar uma "luta armada" caso o país seja invadido pelos Estados Unidos. A declaração foi feita em meio à crescente tensão provocada pela mobilização militar norte-americana nas águas do Caribe, que Caracas considera uma ameaça direta à sua soberania.

"Nós estamos em um período especial de preparação máxima. E, em qualquer circunstância, vamos garantir o funcionamento do país", disse Maduro a jornalistas durante uma coletiva de imprensa com correspondentes internacionais em Caracas.

Segundo o presidente venezuelano, oito navios de superfície equipados com cerca de 1.200 mísseis, além de um submarino norte-americano, estão posicionados estrategicamente com o objetivo de intimidar a Venezuela. "É a maior ameaça que nosso continente já enfrentou nos últimos 100 anos", declarou. "Trata-se de uma ação injustificável, imoral, absolutamente criminosa e sangrenta."