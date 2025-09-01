Modi em Tianjin: Índia ensaia afastamento dos EUA e busca novo equilíbrio com China e Rússia

Por enquanto, vários fatores dificultam esse movimento: Nova Délhi mantém um conflito fronteiriço com Pequim e, acima de tudo, preserva uma relação diferenciada com os Estados Unidos, que até recentemente era considerada excelente.

Ruptura com Washington

Mas tudo pode mudar agora que a Índia busca reduzir sua dependência dos Estados Unidos, seu principal parceiro comercial em exportações, que acaba de impor tarifas de 50%.

A cúpula de 2025 representa uma espécie de ruptura: Narendra Modi viaja pessoalmente à China pela primeira vez desde 2018, com o objetivo de demonstrar independência em relação a Washington.

A China não hesita em recebê-lo com deferência. O premiê chegou a tuitar em mandarim ? algo incomum ? e apareceu sorridente em fotos ao lado do presidente russo Vladimir Putin e do líder chinês Xi Jinping.