'Objetivo é segurança com respeito à dignidade humana', diz chefe da nova força policial de imigração em Portugal

Criada recentemente, a UNEF tem como missão reforçar o controle das fronteiras e gerir os processos de afastamento coercivo de imigrantes irregulares. A lei transferiu para a PSP competências que até então pertenciam à Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

Segundo o superintendente, as nacionalidades mais frequentes nos casos de afastamento são cidadãos da Índia, Paquistão, Bangladesh e Nepal ?, além de imigrantes da América do Sul, sobretudo do Brasil, e de vários países africanos. As primeiras operações foram nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, bem como na região Oeste do país.

A UNEF foi estruturada a partir de cerca de 1.200 polícias e técnicos já atuantes nestas funções, com previsão de expansão para 2 mil efetivos.

"Respeito pelos direitos humanos"

João Ribeiro destaca que a formação dos profissionais segue os referenciais da Frontex, agência europeia de fronteiras, alinhados ao espaço Schengen [de livre circulação entre pessoas, envolvendo 29 países, entre eles, Portugal].