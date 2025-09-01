Rússia é acusada de desativar sinal de GPS de avião de presidente da Comissão Europeia em pleno voo

Ela reforçou: "Estamos, claro, conscientes ? e de certa forma acostumados ? às ameaças e intimidações que fazem parte do comportamento hostil da Rússia." A Comissão Europeia lembrou que esse tipo de ocorrência tem sido recorrente no Leste Europeu.

"O sinal de GPS desapareceu"

Durante a aproximação para o pouso no aeroporto de Plovdiv, o sinal de GPS foi perdido, segundo o governo búlgaro. Para garantir a segurança do voo, os serviços de controle aéreo ofereceram imediatamente uma rota alternativa usando sistemas de navegação terrestre.

A presidente da Comissão iniciou na sexta-feira (29) uma viagem pelos países da União Europeia que fazem fronteira ou estão próximos da Bielorrússia e da Rússia, com o objetivo de demonstrar a "plena solidariedade" do bloco.

A visita à Bulgária ocorreu no domingo, após passagens por Letônia, Finlândia, Estônia e Polônia. No país, von der Leyen visitou uma fábrica de munições destinadas à Ucrânia e ao fortalecimento da segurança europeia. Nesta segunda-feira, ela se encontra na Lituânia.

(Com agências)