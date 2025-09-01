Ucrânia: polícia aponta "conexão russa" após prisão de suspeito de assassinato de ex-presidente do Parlamento

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta segunda-feira (1º) a prisão do principal suspeito pelo assassinato do ex-presidente do Parlamento, Andriy Parubiy, ocorrido no sábado (30), em Lviv, no oeste do país. A polícia ucraniana aponta uma possível "conexão russa" no caso.

O suspeito foi detido na região de Khmelnytskyi, localizada entre Lviv e Kiev, após uma operação que mobilizou "dezenas" de agentes de segurança, segundo o ministro do Interior, Ihor Klymenko. Ele destacou que o crime foi "cuidadosamente planejado".

"Há uma conexão russa neste caso", afirmou o chefe da polícia nacional, Ivan Vygivsky, sem fornecer mais detalhes.