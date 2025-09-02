Bélgica anuncia que reconhecerá Estado da Palestina e ameaça sanções contra Israel

A Bélgica reconhecerá o Estado da Palestina durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro, em Nova York, anunciou nesta terça-feira (2) o ministro belga das Relações Exteriores, Maxime Prévot, juntando-se a outros países como França e Canadá.

No final de julho, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou que Paris reconhecerá o Estado da Palestina na Assembleia Geral da ONU, que ocorrerá entre 9 e 23 de setembro em Nova York. Na sequência, mais de uma dezena de governos ocidentais conclamaram outros países do mundo a fazer o mesmo. "A Bélgica se juntará aos países signatários da Declaração de Nova York, que traça o caminho para uma solução de dois Estados e, portanto, reconhece ambos", detalhou o ministro.

"A Palestina será reconhecida pela Bélgica durante a sessão da ONU! E sanções severas estão sendo impostas ao governo israelense", resumiu o chefe da diplomacia belga na rede social X.