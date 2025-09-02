Israel mobiliza 40 mil reservistas para nova ofensiva em Gaza

"As tropas estão passando por uma série de exercícios de treinamento de combate em áreas urbanas e abertas, com o objetivo de aprimorar sua prontidão para as próximas missões", acrescentou o Exército, enquanto os ataques israelenses continuam na Faixa de Gaza.

Bombardeios continuam

Em Gaza, 56 pessoas foram mortas em ataques aéreos israelenses nesta terça-feira, segundo a Defesa Civil Territorial ? uma organização de primeiros socorros que opera sob a autoridade do Hamas desde que o movimento islâmico assumiu o poder no enclave, em 2007.

O Exército israelense afirmou estar investigando as mortes, mas ressaltou que é muito difícil coletar informações sem a hora e as coordenadas precisas dos eventos relatados.

Diante das dificuldades de acesso de jornalistas à região, não é possível verificar de forma independente os relatos e informações das diferentes partes envolvidas. No entanto, imagens registradas por um jornalista da AFP em Tel el-Hawa, um bairro ao sul da Cidade de Gaza, mostram socorristas do Crescente Vermelho removendo o corpo sem vida de uma menina dos escombros, completamente coberto de poeira.

"Estávamos dormindo em nossas casas e, de repente, acordamos com o som de bombardeios e destruição. Encontramos a maioria de nossos vizinhos mortos ou feridos", relatou Sanaa al-Dreimli, uma moradora, à AFP.