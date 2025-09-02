Julgamento de Bolsonaro e aliados pode ser marco inédito na 'punição de conspirações contra a democracia'

Para o cientista político Luis Felipe Miguel, da Universidade de Brasília (UnB), não se trata de um amadurecimento da democracia brasileira, mas de uma resistência institucional diante de sérios riscos de ruptura. "Eu não falaria em amadurecimento da democracia. Na verdade, no Brasil - como em todo mundo - as democracias estão cada vez mais fragilizadas. Eu diria que vemos no Brasil uma democracia que parece disposta a se defender".

Para Miguel, ainda existem severas ameaças, "mas as forças políticas que têm algum tipo de compromisso com a democracia mostram que têm disposição de defendê-la, o que na história do Brasil nem sempre aconteceu". Ele acredita que o resultado deve servir de alerta para integrantes de direita que endossaram o apoio a Bolsonaro, ainda que não por ideologia, mas por conveniência política.

"Pela primeira vez na história do Brasil a gente tem a oportunidade de mostrar que a conspiração contra o regime democrático pode ter consequências para quem se engaja nela. De mostrar que os conspiradores, mesmo aqueles fardados, não ficarão impunes como sempre ficaram ao longo da história", disse o analista da UnB.

Do ponto de vista jurídico, o advogado Cláudio Souza Neto, professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), explica que o conjunto probatório apresentado nos autos é consistente. "Sem dúvida, os elementos apresentados pela acusação são robustos. Na verdade, o ex-presidente vinha atentando contra a democracia durante todo o seu mandato. E as investigações demonstraram que, de fato, ele participou da organização de um golpe de Estado", opinou.

Para o jurista, a estratégia de buscar ajuda do governo de Donald Trump piorou bastante a situação ex-presidente. "Tentar buscar apoio do governo dos Estados Unidos para pressionar os ministros do Supremo é absolutamente condenável para qualquer cidadão e ainda mais para um ex-presidente da República. Tratativas em si que têm uma natureza criminosa".

"E isso tem impacto político desastroso para ele, muitos que o apoiaram o vêm como causador de problema, mais preocupado consigo próprio do que com o país", afirmou Neto, numa referência às taxações comerciais contra o Brasil.