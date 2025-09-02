Morte de professora vítima de homofobia na França reforça debate sobre assédio e suicídio

No dia 1º de setembro, data marcada pela volta às aulas na França, a professora Caroline Grandjean, ex-diretora de uma escola primária em Moussages, no Cantal, no centro sul da França, tirou a própria vida após meses de assédio homofóbico e abandono institucional.

O caso da professora francesa Caroline Grandjean, casada com uma mulher, foi revelado pelo autor de quadrinhos francês Remedium e causou comoção no país.

Em uma publicação, ele expôs não apenas a violência sofrida por Caroline, que encontrou pichações ofensivas e até uma ameaça de morte na caixa de correio da escola, mas também a ausência de apoio por parte da comunidade escolar, da prefeitura e do próprio Ministério da Educação, que tentou transferi-la contra sua vontade.