Na contramão da política migratória europeia, Espanha aposta em inserção de estrangeiros pelo trabalho

Enquanto quase todos os países do continente europeu se fecham para a imigração ? e a própria União Europeia adota uma política cada vez mais rígida em relação ao acolhimento de estrangeiros ? a Espanha tem se tornado uma exceção, como indica um estudo publicado esta semana. A imigração constitui hoje uma alavanca essencial para enfrentar o envelhecimento populacional do país, sustentar o crescimento econômico e atender às demandas do mercado de trabalho.

A Espanha tem se destacado por sua política migratória pragmática, focada na imigração para trabalho e baseada na inclusão pelo emprego. Programas sucessivos de regularização em larga escala permitiram a integração de centenas de milhares de trabalhadores marginalizados ? sem gerar um fator de atração ?, com impacto positivo comprovado nas finanças públicas e no crescimento econômico.

É o que aponta um estudo conduzido por Tania Racho, pesquisadora em direito europeu, consultora independente especializada em questões de asilo e direitos fundamentais, e assessora no Tribunal Nacional de Direito de Asilo; e por Antoine de Clerck, consultor independente em estratégia e defesa do impacto social das organizações.