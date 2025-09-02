Quem é Chloé Malle, a franco-americana que vai substituir Anna Wintour na direção da Vogue

O anúncio da saída de Wintour, feito em junho, causou grande repercussão. Ícone da moda e inspiração para a personagem principal do filme "O Diabo Veste Prada", Wintour, de 75 anos, comandava a redação da Vogue US há 37 anos. Conhecida como a "papisa da moda", com seus inseparáveis óculos escuros, ela continuará à frente da marca em nível internacional e certamente manterá uma certa influência na Vogue, como ainda é o caso nas edições da publicação em outros países.

Chloé Malle, de 39 anos, entrou para a Vogue US em 2011 e ocupava desde 2023 o cargo de diretora editorial do site Vogue.com. Desde 2022, também apresentava um podcast da revista. "Sob sua liderança, o tráfego direto para o site dobrou e houve crescimento de dois dígitos em todos os indicadores-chave (...), especialmente em torno de eventos como o Met Gala e o Vogue World", destacou a Condé Nast.

"Estou ansiosa para me envolver ainda mais nas áreas de edição, vídeo e eventos ? incentivando a pluralidade multiplataforma que nosso público busca e exige", comentou Chloé Malle.

A nova diretora da Vogue US não vem inicialmente de uma família ligada ao mundo da moda ou do jornalismo ? ao contrário de Anna Wintour, filha do renomado jornalista britânico Charles Wintour, e que passou por várias revista antes de pilotar a Vogue. Ainda assim, há quem veja sua nomeação como mais um caso de "nepo baby" - neologismo usado para a contratação de filhos de celebridades.

Seus pais não atuaram na moda, mas estão longe de serem desconhecidos. Seu pai é o cineasta francês Louis Malle, mundialmente famoso por filmes como "Elevador para o Cadafalso". O diretor vencedor da Palma de Ouro em Cannes (1956) também foi indicado três vezes ao Oscar.

Diversas vezes, seus filmes causaram polêmica e o levaram a se mudar para os Estados Unidos no início dos anos 1980, onde se tornou uma figura influente. Foi lá que, entre filmagens com Brooke Shields, Burt Lancaster e Michel Piccoli, conheceu sua futura esposa, a atriz americana Candice Bergen, conhecida por filmes como "A Canhoneira do Yang-Tsé" e "Viver para Viver", de Claude Lelouch. Chloé Malle nasceu dessa união, em 1985.