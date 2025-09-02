UE e ONU anunciam ajuda ao Afeganistão após terremoto; 1.400 pessoas morreram

No Afeganistão, casas feitas de pedra e barro não resistiram aos fortes tremores e deslizamentos de terra provocados pelo terremoto ocorrido na noite de domingo para segunda-feira. O número de mortos já passa de 1.400 e milhares de feridos, segundo informaram as autoridades talibãs hoje. As operações de socorro continuam depois que a ONU liberou US$ 5 milhões de seu fundo de emergência e novas ajudas foram anunciadas.

Pelo menos 1.411 pessoas morreram, 3.124 ficaram feridas e mais de 5.400 casas foram destruídas, disse Zabihullah Mujahid, porta-voz do governo do Talibã. Já o mais recente relatório do Crescente Vermelho afegão contabiliza mais de 8 mil casas destruídas, após o terremoto no leste do país.

Em algumas regiões, vilarejos inteiros foram soterrados. Embora a ajuda humanitária continue chegando a pé ou por helicóptero durante a noite e madrugada desta terça-feira, as organizações não governamentais presentes soam o alarme: por falta de recursos, milhares de famílias seguem desabrigadas. Especula-se que muitas outras vítimas estejam presas sob os escombros.