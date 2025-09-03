Após início de papado discreto, Leão XIV passa a opinar sobre temas políticos, sociais e humanitários

Leão XIV é visto ainda como "anti-Trump" por suas posições contrárias às do presidente americano. Ainda assim, como confidenciou o padre James Martin, o papa provavelmente não se vê como um opositor direto ao presidente dos Estados Unidos, mas sim como alguém que oferece outro modelo: o de um líder capaz de construir pontes e tratar as pessoas com respeito e dignidade.

Sem medo de tocar em temas sensíveis

O pontífice fez um apelo nesta quarta-feira por uma "resposta coordenada" diante da "catástrofe humanitária" em curso no Sudão, país devastado por uma sangrenta guerra civil e atingido por um deslizamento de terra "devastador" ocorrido no domingo em Darfur. A tragédia, causada por chuvas torrenciais, provocou centenas de mortes, segundo a ONU.

Desde 2023, o Sudão está devastado por uma guerra mortal entre o Exército e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF), provocando o que a ONU considera a "pior crise humanitária" contemporânea, com estado de fome declarado em várias regiões. A cidade sitiada de El-Fasher, no oeste do país, sofreu no fim de agosto a pior ofensiva até agora das forças paramilitares, que tentam tomá-la bombardeando uma população já faminta. O líder da Igreja Católica pediu que "os responsáveis e a comunidade internacional garantam o acesso aos corredores humanitários e implementem uma resposta coordenada para pôr fim a essa catástrofe humanitária".

"Notícias trágicas chegam da região de Darfur (oeste do Sudão). Em El-Fasher, muitos civis estão presos na cidade, vítimas da fome e da violência", declarou o papa americano ao final de sua audiência geral semanal no Vaticano.

"É hora de iniciar um diálogo sério, sincero e inclusivo entre as partes, para acabar com o conflito e devolver esperança, dignidade e paz ao povo sudanês", declarou o pontífice diante dos fiéis na Praça São Pedro, no Vaticano. "E como se isso não bastasse, a propagação da cólera ameaça centenas de milhares de pessoas já exaustas", acrescentou o papa, dizendo-se "mais próximo do que nunca do povo sudanês".