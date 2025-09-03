'Cadáveres ambulantes': o trauma invisível dos ex-combatentes israelenses em Gaza

Israel Hayat era médico do Exército e deixou a Faixa de Gaza há sete meses. Hoje, o ex-combatente relata seus pesadelos. Em entrevista à RFI, ele diz que a memória da guerra ainda é muito presente em seus pensamentos.

"Cada soldado que você vê aqui é um cadáver ambulante. Meu corpo está aqui, estou falando com você, mas minha mente está em Gaza", diz.

O doutor Hayat descreve as dificuldades que enfrenta desde que voltou da guerra.

"Vou para a cama pensando em Gaza e acordo pensando em Gaza. Tenho surtos repentinos de violência. Uma tela preta desce diante dos meus olhos. Não consigo ver nada. Posso quebrar tudo na minha casa. Apago cigarros nos braços, me corto. E quando acordo, não me lembro de nada", relata.

Antes de sofrer de transtorno de estresse pós-traumático, Israel Hayat pertencia à Brigada Golani, um batalhão da linha de frente no enclave palestino.

"Já estive em muitos combates. Vi amigos serem despedaçados. Alguns morreram em meus braços, enquanto eu tentava reanimá-los. Ouvi suas últimas palavras, que transmiti aos seus pais. Estes são tempos muito difíceis. Perdi 23 amigos, 23 irmãos", conta.