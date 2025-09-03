Cisjordânia vive escalada de tensões com Israel dias antes de possível oficialização do Estado palestino

A Autoridade Palestina, que exerce autonomia limitada em algumas partes da Cisjordânia, e grande parte da comunidade internacional condenaram o projeto, classificando-o como ilegal e afirmando que a fragmentação do território inviabilizaria qualquer plano de paz para a região.

Os Emirados Árabes Unidos, cujas relações com Israel foram normalizadas em 2020 por meio dos Acordos de Abraão, também se opuseram ao projeto. Trata-se da crítica mais contundente de Abu Dhabi a Israel desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023.

Escalada de tensões na Cisjordânia ocupada

A violência vem crescendo justamente quando vários países, incluindo a França, anunciaram que pretendem reconhecer o Estado da Palestina durante a próxima Assembleia Geral da ONU.

Entre os pontos mais críticos da Cisjordânia ocupada está Hebron, no sul do território palestino. Lá, os episódios de violência se multiplicam, e o prefeito da cidade foi preso pelo exército israelense. Tayssir Abou Chneyné teve sua casa invadida e saqueada pelos soldados de Israel. A operação ocorre enquanto a imprensa israelense repercute a intenção de Benjamin Netanyahu de substituir os representantes da Autoridade Palestina por líderes locais alinhados a Israel.

Na terça-feira, colonos israelenses tomaram posse de novas casas palestinas na cidade velha de Hebron. O evento foi coberto pela emissora israelense Canal 14, que o classificou como "histórico". Em entrevista, o diretor de uma escola religiosa judaica afirmou ter agido "com o aval do governo e do exército".