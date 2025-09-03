Fotógrafa palestina morta aos 24 anos recebe mostra e homenagem póstuma em festival de fotojornalismo

"Os Olhos de Gaza" é o nome da exposição de fotos de Hassona, em cartaz no Convento des Minimes, de Perpignan, até 14 de setembro.

Na abertura do Festival de Cinema de Cannes, em maio, a atriz francesa Juliette Binoche, presidente do júri da Palma de Ouro, fez um tributo a Fatma. "Ela deveria estar aqui conosco", disse Binoche. De fato, a fotógrafa era a personagem principal do documentário Put Your Soul on Your Hand and Walk (em tradução livre: "Coloque sua alma na mão e caminhe"), da franco-iraniana Sepideh Farsi, em competição na mostra paralela ACID do festival de Cannes.

A motivação para o filme nasceu de uma profunda inquietação, contou a cineasta à RFI. Farsi sentia uma "necessidade muito grande de descobrir a resposta a uma pergunta que a incomodava profundamente: o que os palestinos estavam sentindo sob as bombas e como estavam sobrevivendo". Ela percebeu que, enquanto se falava sobre os palestinos, suas vozes e sentimentos estavam "quase totalmente ausentes da narrativa deste conflito na mídia".

O olhar como resistência

A busca por essa voz levou a cineasta ao Cairo, após tentativas frustradas de entrar em Gaza via Rafah. Lá, um amigo palestino a conectou a Fatma Hassona, uma jovem fotógrafa do norte de Gaza. "Um milagre aconteceu quando conheci Fatma Hassona", declarou Farsi. "Ela se tornou meus olhos em Gaza, onde resistia documentando a guerra, e eu, um elo entre ela e o resto do mundo, desde sua 'prisão de Gaza', como ela dizia".

A ideia de fazer um filme à distância surgiu rapidamente, impulsionada pela experiência anterior de Farsi com seu filme Téhéran sans autorisation ("Teerã sem autorização"), feito com um celular, em 2009. Ela conta que sentiu o "imperativo de um testemunho, de um cinema de urgência, que supera os obstáculos físicos".