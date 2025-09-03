Geórgia intensifica repressão e prepara proibição de partidos de oposição

A oposição ao governo na Geórgia enfrenta uma repressão cada vez mais intensa, tanto no campo político quanto no judicial. Há meses, centenas de manifestantes vêm sendo presos durante os protestos contra o governo, recebendo multas e, em alguns casos, penas de prisão. Líderes opositores e diversos jornalistas também foram detidos. Mas nesta quarta-feira (3), o Parlamento georgiano deu um novo passo ao aprovar um relatório que responsabiliza a oposição pela invasão russa de 2008.

O texto deve servir como base legal para que a Corte Constitucional analise a possibilidade de proibir os partidos opositores. Com isso, o Judiciário terá mais liberdade para prender lideranças políticas, que podem inclusive perder seus passaportes.

É nesse clima que os georgianos devem ir às urnas no início de outubro para eleições locais, consideradas uma farsa pelos partidos de oposição, que decidiram boicotar o pleito.