Grécia aprova lei que criminaliza imigrantes irregulares e prevê 'retornos forçados'

O parlamento grego aprovou nesta quarta-feira (3) uma lei controversa que prevê "retornos forçados" de solicitantes de asilo cujos pedidos foram negados, além de criminalizar a permanência ilegal no país, agora passível de penas de prisão que variam de dois a cinco anos. O projeto foi aprovado pela maioria conservadora no poder, mas todos os partidos de oposição de esquerda votaram contra a lei considerada "racista".

Apesar das numerosas críticas do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, do defensor público grego, do sindicato dos juízes administrativos e de diversas ONGs de direitos humanos, o projeto foi aprovado pela maioria conservadora no poder: o partido Nova Democracia (ND) com apoio do partido nacionalista Niki e de deputados independentes de extrema direita, após um debate acalorado iniciado na terça-feira (2).

Todos os partidos de oposição de esquerda votaram contra a lei, segundo o gabinete de imprensa do Parlamento. Os socialistas do Pasok classificaram a legislação como "ilegal", "caótica" e "inaplicável", enquanto o partido comunista KKE a chamou de "racista" e "vergonhosa".