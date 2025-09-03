Justiça obriga França a rever uso de agrotóxicos por risco à saúde e à biodiversidade

A decisão exige que o Estado francês realize uma nova análise dos riscos dos agrotóxicos, com base nas evidências científicas mais recentes - especialmente no que diz respeito às espécies não-alvo, ou seja, aquelas que não são o foco direto da aplicação dos produtos.

O governo francês foi acusado de ignorar exigências do regulamento europeu que rege a comercialização de pesticidas desde 2009. Esse regulamento proíbe produtos que tenham "efeitos nocivos imediatos ou tardios sobre a saúde humana ou animal" ou que causem "impactos inaceitáveis sobre plantas ou o meio ambiente".

A Agência Nacional de Segurança Sanitária (Anses), responsável por avaliar e autorizar o uso de pesticidas no país, foi apontada pela Corte como negligente por não ter considerado os avanços científicos mais recentes em suas análises.

A Justiça determinou que, quando necessário, as autorizações já concedidas sejam revistas em um prazo de 24 meses, especialmente nos casos em que a metodologia de avaliação não tenha seguido os critérios exigidos. Essa decisão vai além do que havia sido determinado em primeira instância, em junho de 2023, quando o tribunal administrativo ordenou que o governo tomasse "todas as medidas necessárias para reparar o dano ambiental".

As organizações ambientalistas, que haviam recorrido da decisão anterior por considerá-la insuficiente, conseguiram agora obrigar o Estado a corrigir falhas nas metodologias de avaliação de risco dos pesticidas.

Pressão popular

A pressão popular também teve papel importante. Em julho, uma petição contra a chamada "Lei Duplomb" - que flexibilizava regras para o uso de agrotóxicos - reuniu mais de 2,1 milhões de assinaturas, evidenciando a rejeição da sociedade francesa ao uso desses produtos.