"Nada pode deter o crescimento da China", diz Xi Jinping em desfile militar ao lado de Putin e Kim Jong-un

A China celebrou com grande pompa nesta quarta-feira (3) o 80º aniversário da vitória sobre o Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial, com um grande desfile militar na Praça da Paz Celestial, em Pequim. O evento teve a presença de vários líderes estrangeiros, incluindo o presidente russo Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong-un - uma demonstração de força militar e diplomática exibida para o mundo inteiro. Em seu discurso, o presidente Xi Jinping disse que nada pode parar o crescimento chinês.

Com informações de Clea Broadhurst, correspondente da RFI em Pequim,

A presença de Kim Jong-un ao lado de seus dois poderosos vizinhos foi inédita. Os três testemunharam a coreografia impecável de 100 mil soldados chineses que desfilaram ao lado de mísseis balísticos intercontinentais, capazes de transportar ogivas nucleares, além de drones, armas a laser e tanques de guerra.