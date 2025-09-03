'Nunca aceitaremos': Acordo UE-Mercosul volta à pauta e acirra tensão entre agricultores e governo francês

A Comissão Europeia pediu nesta quarta-feira (3) que os 27 países do bloco aprovem rapidamente o tratado comercial com o Mercosul, prometendo garantias "sólidas" aos produtores rurais ? o que foi bem recebido por Paris. Os comissários europeus aprovaram o texto do acordo no início da tarde, dando o primeiro passo para que o tratado de livre comércio seja submetido aos países membros e ao Parlamento Europeu. Mas o principal sindicato agrícola da França, o FNSEA, diz que ele não é "aceitável".

"Os receios dos agricultores são conhecidos. Trata-se da importação de carne bovina produzida com aceleradores de crescimento, de aves produzidas com hormônios, com produtos que são proibidos na Europa há 20 anos. Eu respeito todas as formas de agricultura do mundo. Simplesmente, estabelecemos regras na Europa", afirmou o presidente do sindicato, Arnaud Rousseau.

"Não podemos aceitar que, quando vêm de fora, essas regras não sejam respeitadas. É simples de entender. Ouvimos dizer que a produção de automóveis pode ser motivo de preocupação, mas sempre temos a sensação de que a questão alimentar é um assunto secundário. E o futuro, qual é? É o futuro da nossa produção de carne bovina, que já está em forte declínio", acredita Rousseau.