ONU pede que Paquistão suspenda expulsões de afegãos após terremoto devastador

O Paquistão iniciou as expulsões no fim de 2023, mas acelerou o processo em abril. Segundo o Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR), mais de 478 mil afegãos voltaram ao país desde então, sendo cerca de 337 mil pela fronteira de Torkham, próxima ao epicentro do terremoto.

Cerca de 24% dos repatriados chegaram à província de Nangarhar, uma das mais afetadas pelo tremor, informou o ACNUR, que está mobilizando recursos para atender as comunidades atingidas.

As autoridades paquistanesas também revogaram documentos de residência de afegãos que vivem no país há gerações. A partir de 1º de setembro, passaram a considerar como irregulares até mesmo os portadores do cartão "PoR" (Proof of Registration), emitido pela ONU.

O terremoto de magnitude 6, que atingiu o leste do Afeganistão na noite de domingo (31), ocorreu justamente na véspera da nova política migratória, e muitas das mais de 1.400 vítimas eram afegãos recém-retornados do Paquistão.

"Solidariedade entre vizinhos"

Na terça-feira, o relator especial da ONU para os direitos humanos no Afeganistão, Richard Bennett, também pediu ao Paquistão que "ao menos suspenda as expulsões previstas", classificando o gesto como um "ato de solidariedade entre vizinhos".