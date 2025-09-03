'Pink Ladies': grupo de mães britânicas apoiado por neonazistas denuncia migrantes no Reino Unido

Becky, uma das manifestantes, levou suas duas filhas de 12 e 13 anos ao protesto. "Estou aqui para proteger minhas crianças", afirmou. "Estou tão assustada que vou tirá-las da escola este ano. Eu mesma vou ensinar em casa", disse. Uma das filhas de Becky também se manifestou: "Estamos aqui para apoiar meninas que foram abordadas por homens mais velhos. Eles saem dos arbustos e perguntam de onde somos, o que estamos fazendo. Estamos aqui para nos proteger".

Leia também'Eles não deveriam estar em nosso país': Reino Unido enfrenta novos protestos anti-imigração

Desde o início das manifestações - algumas delas violentas - pelo menos nove pessoas foram presas, e outras foram formalmente acusadas por desordem violenta e danos à propriedade, segundo as autoridades britânicas.

Durante uma manifestação pública lotada, o líder do Grupo Conservador de Essex, Chris Whitbread, expressou preocupação com o fato de que os protestos pacíficos estariam sendo "infiltrados por extremistas políticos". Ele também criticou o Ministério do Interior por não ter consultado o conselho local antes de reabrir o hotel para abrigar migrantes.

"A decisão foi tomada contra nossa vontade. O Bell Hotel não atende aos requisitos mínimos que consideramos necessários", afirmou.

"Não sou racista"

Carmen, uma das fundadoras do movimento "Pink Ladies", também veste rosa e participa dos protestos duas vezes por semana desde meados de julho. "Foi aqui que tudo começou", diz ela. "Voltamos porque um juiz anulou a decisão de fechar os hotéis. Continuamos lutando porque parece que os migrantes têm mais direitos do que nós, cidadãos britânicos. Isso me revolta. Se não oferecessem tudo isso, eles não viriam", alegou.